/FOTO/ Makají, co to jde! Fotbalisté Třince uhráli v nedělním dopoledním utkání 20. kola MSFL na hřišti Uničova cenný bod po bezbrankové remíze, navázali na předešlé dvě jarní výhry a v tabulce se posunuli na sedmé místo. Domácím patří čtvrtá příčka.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024) | Video: Jakub Nohavica

„Těší mě, že jsme bodovali na půdě silného Uničova, který je v popředí tabulky a kde jsme na podzim s Karvinou vypadli z poháru,“ připomněl trenér Třince Tomáš Hejdušek dobu, kdy ještě vedl ligový MFK, který padl v září 2023 na Hané v rámci 2. kola MOL Cupu 0:1.

VIDEO: Frýdek urval venku další bod, po brejku ho vystřelil Hykel. Podívejte se

„Remíza zápasu slušela, je spravedlivá. Pro nás je to plusový bod, rozhodně jsme tady dva body neztratili. Kluky chválím za bojovnost a nasazení. Pozitivní je to, že kromě jedné střely ze šestnáctky jsme soupeře nepustili do pořádné šance,“ vykládal Tomáš Hejdušek.

„Ve třech zápasech jsme dostali jen jeden gól, to je dobře. Stavíme barák a zatím jsme na základech,“ řekl kouč Třince, jehož svěřence čeká boj o další body v sobotu 30. března doma s posledním Slováckem B. „Musíme být produktivnější,“ dodal Tomáš Hejdušek.

20. kolo MSFL (neděle 24. 3. 2024):

Uničov – Třinec 0:0

Rozhodčí: Slabý – Vejtasa, Labas. ŽK: Červeň, Komenda, Koutný, Javůrek – Holík, Konečný, Brak. Diváci: 100.

SK Uničov: Kvapil – Diblík, Koutný, David, Červeň – Vybíral, Svoboda, Hausknecht (89. Sklenář), Javůrek (76. Saňák) – Komenda, Krč. Trenér: Alexijevič.

FK Třinec: Adamuška – Omasta, Brak, Orság, Bolf – Zinhasovič (88. Yakubu), Dadak – Vlachovský (63. Konečný), Machuča (42. Bartůněk), Cienciala (63. Clement) – Holík (63. Ayoola). Trenér: Hejdušek.