Fotbalisté Třince opět ztratili. V páteční předehrávce 6. kola MSFL pouze remizovali na hřišti zlínské rezervy 2:2, když vyrovnávací gól inkasovali v 85. minutě. V dresu Slezanů se o obě branky postaral Holík.

Fotbalisté Třince (v červeném) remizovali na hřišti zlínské rezervy 2:2. | Foto: Petr Rubal

„Do utkání jsme nevstoupili dobře, aktivnější soupeř šel do vedení. My jsme skóre do poločasu otočili. Při troše štěstí to vedení mohlo vydržet až do závěrečného hvizdu,“ řekl úvodem trenér Třince Roman West.

„Pět minut před koncem jsme vedli a měli jsme vítězství na dosah, nakonec z toho byla jen remíza. Ve druhém poločase jsme soupeře do ničeho nepustili, přesto jsme nakonec gól dostali,“ vykládal kouč Slezanů.

„Ani my sami jsme ve druhém poločase nic nevymysleli, i přesto, že jsme poslali do hry dva čerstvé útočníky. Nepodrželi jsme míč a nevytvořili jsme žádnou akci. Jsme zklamaní, tři body byly blízko,“ dodal Roman West.

„Prvních patnáct minut prospaných a inkasovaný gól. Ten nás naštěstí probudil a ještě do přestávky jsme to otočili. Ve druhém poločase jsme se snažili to ze zabezpečené obrany udržet, bohužel se nám to nepovedlo,“ vykládal dvougólový Lukáš Holík.

6. kolo MSFL (pátek 8. 9. 2023):

Zlín B – Třinec 2:2 (0:0)

Branky: 17. Polášek, 85. Fojtů – 23. a 44. Holík. Rozhodčí: Budovič – Drozdy, Slováček, ŽK: Hartman, Černín – Holík, Machuča. Diváci: 255.

FK Třinec: Fabisz – Omasta, Brak, Maksić, Vlachovský (69. Brodziansky) – Bouguetouta, Samiec, Zinhasovič, Clement – Holík (72. Vučičevič), Machuča (72. Dedič). Trenér: West.