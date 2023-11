/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince prohráli sobotní utkání 15. kola MSFL se Zlínskem 1:2 gólem z nastavení a v neúplné tabulce zůstávají na 9. místě. Slezany poslal do vedení v závěru první půle Dedič, který proměnil pokutový kop, nakonec však slavili hosté po dvou gólech Kašpárka.

Závěr zápasu mezi Třincem a Zlínskem byl vyhrocený, sudí Proske rozdával červené karty. | Foto: Petr Rubal

„Soupeř byl agresivní, dorážel nás, přesto si myslím, že od patnácté minuty jsme se už dostali do hry. Penaltu jsme měli kopat už v prvních minutách, bohužel, rozhodčí ji neodpískal. Z další penalty jsme šli do vedení. Ve druhém poločase se opět ukázal problém našeho mužstva, a to individuální chyby. Co udělal náš brankář, nás stálo body ve Znojmě a také dnes,“ řekl pro klubový web trenér Třince Martin Pulpit.

„Soupeř měl více rychlostních typů, po odchodu zraněného Vlachovského nám nefungovala pravá strana. U hráčů mi chybí daleko větší nasazení, větší chtíč. Nemyslím si, že bychom prohráli zaslouženě, byl to remízový zápas, bohužel jsme udělali individuální chyby. Při druhém gólu jsme nechali z lajny odcentrovat hráče. Nemáme lídra, který by řídil obranu a dirigoval mužstvo,“ dodal Martin Pulpit.

Utkání nedohrál domácí Dominik Straňák a hostující Tomáš Weber po vzájemném fyzickém útoku. „Fyzické napadení soupeře v přerušené hře. Držení ho rukama kolem krku, takzvaná kravata, následně došlo ke stržení hráče na zem,“ napsal do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Zbyněk Proske k červené kartě třineckého Straňáka. „Prudké strčení oběma rukama do hrudníku soupeře v přerušené hře,“ měl se provinit zlínský Tomáš Weber.

15. kolo MSFL (sobota 11. 11. 2023):

Třinec – Zlínsko 1:2 (1:0)

Branky: 42. z pen. Dedič – 72. a 90+1. Kašpárek. Rozhodčí: Proske – Dedek, Mankovecký. ŽK: Dedič, Zinhasovič, Clement, Brak – Dziuba, Kiška. ČK: 84. Straňák – 84. Weber. Diváci: 196.

FK Třinec: Adamuška – Vlachovský (34. Brodziansky), Brak, Straňák, Omasta – Machuča, Holík (80. Maksič) – Bouguetouta, Zinhasovič, Barkov (54. Clement) – Dedič. Trenér: Pulpit.