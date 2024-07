/VIDEOROZHOVOR/ Zatímco postup se svým týmem do krajského přeboru oslavil již…

„Kluci udělali kus práce. Ne náhodou máme za jaře 36 bodů, na podzim jich bylo 23. Mužstvo jde vzestupnými krůčky nahoru, kabina se semkla, je týmová, a pokud se to ještě vhodně doplní, tak sami vidíme, že jsme konkurenceschopní i Baníku,“ prohlásil Tomáš Hejdušek.

„Sezonu hodnotím jako pozitivní. Bohužel, někteří můžou říkat něco jiného, ale já to takhle vnímám. Zkrátka: dům se staví vždycky od základů. My máme teprve základy, takže to chce postupně šplhat nahoru. Nejde nic hned,“ dodal kouč FK Třinec Tomáš Hejdušek.

30. kolo MSFL (středa 12. 6. 2024):

Zlínsko – Třinec 0:3 (0:3)

Branky: 5. Dedič, 7. Bolf, 14. Brak. Rozhodčí: Cieslar – Marek, Dorotík. ŽK: Rusman – Yakubu, Brak. ČK: 72. Slovák (Zlínsko). Diváci: 200.

FK Třinec: Mrózek – Szewieczek, Brak, Dadak, Bolf – Samiec (86. Orság), Machuča – Omasta (86. Clement), Yakubu (66. Konečný), Vlachovský – Dedič (86. Ayoola). Trenér: Tomáš Hejdušek.