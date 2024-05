Po nervech k parádě! Fotbalisté Třince dokázali díky velkému obratu přetlačit v sobotním dopoledním utkání 29. kola MSFL Znojmo 2:1 po vlastní brance z šesté minuty nastavení a na jaře doma bodovali pod vedením trenéra Tomáše Hejduška i naposedmé.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024). | Video: Jakub Nohavica

Jako první udeřilo Znojmo, které poslal do vedení po půlhodině hry Ferreira. Portugalec ve službách Jihomoravanů zůstal po centru Nzanzy z pravé strany nepokrytý na zadní tyči a povedenou hlavičkou nedal brankáři Mrózkovi žádnou šanci.

V posledních dvaceti minutách Třinec zaúřadoval. Nejprve srovnal Dadak, aby v dramatické koncovce domácí dokonali velký obrat. V šesté minutě nastavení Slezané slavili. Vlastní gól si dal u levé tyče po střele Dediče nešťastník Rodrigues.

Všechno přitom mohlo být jinak. V 87. minutě za stavu 1:1 byl blízko gólu znojemský Silas. Ten předběhl Dadaka a sám zamířil z pravé strany na třineckou branku. Rozhodl se k tvrdé střele po zemi, která orazítkovala bližší tyč gólmana Mrózka.

„Narazili jsme na silný tým, výborně organizovaný v obranné, útočné i přechodové fázi. Možná nejlepší, jaký u nás hrál. Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší, měli jsme pět vyložených šancí. Mohli jsme i prohrát, protože soupeř trefil tyčku. Pak ještě přišla naše šance a dali jsme z ní gól. Byli jsme šťastnější,“ řekl trenér Třince Tomáš Hejdušek.

„Hráči makali, šli až do konce za vítězstvím a byli za to odměněni. Jsem hrdý na svůj tým, kterému není jedno, jak v tabulce skončí. Jsem ale zklamaný z toho, že na nás chodí tak málo diváků. Hrajeme doma, šestkrát, sedmkrát tady vyhrajeme a lidé přesto nedorazí. To je pro mě rozčarování,“ postěžoval si kouč FK Třinec Tomáš Hejdušek.

29. kolo MSFL (sobota 25. 5. 2024):

Třinec – Znojmo 2:1 (0:1)

Branky: 74. Dadak, 90+6. vl. Rodrigues - 29. Ferreira. Rozhodčí: Mikeska – Malý, Vlk. ŽK: Bartůněk – Pedro, Ivanovič, Quinvula. Diváci: 157.

FK Třinec: Mrózek – Omasta, Szewieczek, Dadak, Bolf (83. Brak) – Bartůněk (46. Yakubu), Zinhasovič – Vlachovský (46. Konečný), Samiec (58. Machuča), Cienciala (86. Ayoola) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.