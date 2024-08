Do tří dnů je rozložen program čtvrtého hracího kola Moravskoslezské fotbalové ligy. Takovým šlágrem kola by se jistě dal označit páteční souboj třetího Hlučína s lídrem tabulky z Třince.

Slezané se před začátkem sezony netajili s jasným cílem, kdy se po skončení třetiligové soutěže chtějí radovat z vytouženého návratu do profesionálního fotbalu. Zatím to sice není suverénní jízda, kdy by soupeři ze vzájemných soubojů odcházeli ze hřiště s několikabrankovou nadílkou. Třinec si připsal na své konto tři těsné výhry, ale co je důležitější, má prozatím stoprocentní bodový zisk. A ten si bude chtít navýšit i v pátek v podvečer, kdy jej čeká těžký duel v Hlučíně.

„My tam pojedeme s maximálním respektem,“ hlásá třinecký kouč Tomáš Hejdušek. „Hlučín je doma velmi silný, nehledě na to, že svůj tým má již dlouho pohromadě. Jsou tam také kluci z Baníku, které jsem v minulosti trénoval. To mužstvo jsem viděl, když hráli doma s Kroměříží a také i teď naposledy na Hlubině. My se na ně musíme nachystat a pro úspěch udělat na hřišti maximum,“ burcuje své ovečky Hejdušek.

Šlágr třetiligové soutěže je na programu v pátek 23. srpna od 18 hodin.