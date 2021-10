"Oznamujeme, že zítřejší utkání proti SK Uničov se neuskuteční z důvodu covidu-19, který má několik hráčů FK Frýdek-Místek. Další hráči mají příznaky. Z důvodu ochrany zdraví hráčů FK Frýdek-Místek i soupeře bylo vedením FK Frýdek-Místek rozhodnuto, že není možné utkání odehrát,“ stojí v oficiálním prohlášení domácího klubu na Facebooku.

„Omlouváme se za toto oznámení, které činíme až v této době, ale bylo třeba komunikovat s FAČRem, Řídící komisí pro Moravu a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, jakož i s SK Uničov. Jde především o zdraví hráčů, děkujeme za pochopení,“ uvedl Frýdek-Místek.

Situace však není tak jednoduchá, jak to zdánlivě vypadá. Uničov totiž na odložení utkání nepřistoupil.

„SK Uničov byl osloven s žádostí o odložení utkání, žádosti nevyhověl, proto se jednání protáhla, avšak před spekulacemi o zisku bodů dáváme přednost ochraně zdraví,“ uvedli Frýdeckomístečtí.

„Díváme se na to tak, že pokud klub není v karanténě a hrát mu nezakázala hygiena, tak si může pomoct třeba hráči z dorostu. Je to podobná situace jako ve chvíli, kdy máte více zraněných hráčů,“ řekl trenér Uničova Dušan Žmolík. „Myslím, že by se hrát nemělo opravdu jen ve chvíli, kdy to nepovolí hygiena. Takhle bych ve chvíli, kdy mám zraněné dva klíčové hráče, řekl, že máme v týmu covid. Pro fotbal by to nebylo dobře,“ uvedl kouč.

Proto Uničovští k zápasu odcestovali. „Napsal se normálně zápis. Počkalo se do výkopu, zda domácí nakonec přece jen nenastoupí, což se nestalo. Teď to necháváme na orgánech asociace,“ řekl Žmolík.

Varianty dalšího vývoje jsou v podstatě nyní jen dvě. „Buď Frýdek bude mít potřebné dokumenty od hygienické stanice, zápas se odloží a bude se hrát jindy. Anebo mít potvrzení nebude a pak by to asi měla být kontumace. Uvidíme. Každopádně mě mrzí, že se zápas nehrál, protože se na něj chystáme celý týden,“ řekl Žmolík.