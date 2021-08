Svou zásluhu na vydařeném úvodu ročníku má i Jakub Teplý. Útočník, který má na svém kontě za dříve ligovou Jihlavu i sedm startů a jeden gól v nejvyšší soutěži, by měl být jedním z tahounů Vratimova.

„Spadl mi balvan ze srdce,“ komentuje Teplý pro Deník fakt, že o víkendu zaznamenal proměněnou penaltou první trefu v sezoně. Navíc měla punc vítězné.

„Spadl mi balvan ze srdce, protože už v prvním poločase jsem měl jednu gólovku, to stejné předtím v Blansku, nic jsem nedal, takže jsem si říkal, že by to chtělo něčím zlomit,“ uvědomuje si Jakub Teplý.

Přiznává, že po jarním turbulentním dění v klubu, přesunu a letní přípravě neočekával šestibodový start do soutěže. „Přece jen ten tým se pořád teprve tvoří,“ hlásí Teplý.

ZTRÁTA STOVEK HO MRZÍ

Naproti tomu Frýdek-Místek, který aktuálně hraje ve Stovkách, je předposlední. Bez bodu. „Já tohle nehodnotím, jsou to jen dvě kola. Nám se povedla, Frýdku ne, ale za pár zápasů může být vše jinak. Nedejbože, samozřejmě,“ upozorňuje s úsměvem Teplý.

„Start do sezony máme super, tak uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Vyhrávat ale samozřejmě chceme dál, i když víte, jak to chodí. Jednou se něco nepovede, přijde na vás deka a už se vezete. V tom je fotbal krásný i krutý,“ připomíná Jakub Teplý.

Osobně ho jako frýdeckomísteckého odchovance mrzí situace, která se kolem MFK letos objevila a kvůli níž se původní klub přesunul do Vratimova. „Zároveň ale víme, že s druhou stranou nebyla kloudná řeč, takže se to stalo. Je to fakt škoda,“ mrzí ho.

„Bavili jsme se o tom v kabině a podobné pocity má každý hráč. Přece jen zázemí, jaké je ve Stovkách, není ani ve druhé lize. Podmínky v regeneraci, tréninkových plochách a tak jsou srovnatelné i s nejvyšší soutěží. Měli jsme všelijaký servis, kdežto ve Vratimově je to vše ve fázi budování,“ uvědomuje si.

LIGA? ZÁŽITKY K NEZAPLACENÍ

Na konci října ho právě na horké půdě ve Stovkách čeká vzájemný zápas. „Já to dvakrát zažil se Znojmem, takže vím, jaké to je. Je ale jasné, že to bude specifické, zvlášť za těch okolností, které letos nastaly a proč hrajeme ve Vratimově. Je to ale ještě daleko, určitě budeme ten zápas chtít zvládnout,“ slibuje Teplý.

A co další fotbalové ambice? V září mu bude 28 let, nechce ještě zabojovat o lepší angažmá než je třetí liga? „Jednou jsme se ženou seděli a vzpomínali. Jsou to zážitky k nezaplacení, protože to štěstí hrát ligu a vůbec profesionálně nemá každý. A s postupem let si člověk i víc váží, že se tam dostal,“ říká Teplý.

„Neházím úplně flintu do žita, ale víte, není mi dvacet, mám dvě děti a nelítám nikde ve hvězdách. Ambice ale pořád mám, to bych ten fotbal mohl rovnou zabalit. Na druhé straně už nejsem jako zamlada střelec, který kývne na cokoliv, co přijde,“ uzavírá Jakub Teplý.