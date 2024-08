Doma to Valcířům šlape. Sice odehráli pouze jediné střetnutí, kdy před vlastními fanoušky smázli Hodonín třemi góly, ale těch branek mohli svěřenci trenéra Martina Šrámka nastřílet klidně i více. Venku se pak Frýdečtí představili dvakrát a pokaždé z toho byla těsná porážka o gól. Nejprve tomu tak bylo v Třinci (1:2), o uplynulém víkendu Valcíři nezvládli výsledkově ani duel s béčkem Slovácka (0:1). Tuto neděli tak budou mít frýdecko-místečtí fotbalisté pokus s číslem tři, hrají totiž ve Znojmě.

Jihomoravané jsou opět velkou neznámou. Dlouho to vypadalo, že se tým, který je složen z převážné většiny zahraničních fotbalistů, třetiligové soutěže ani nezúčastní. Znojemští zrušili všechna přípravná střetnutí, dokonce i pohárový souboj s Tasovicemi. Nakonec se ale mužstvo z města nad řekou Dyjí přeci jen do bojů v MSFL vydalo. „Nyní je stav takový, že náš kádr čítá nějakých čtrnáct hráčů a někteří další budou ještě přicházet,“ prozradil krátce před sezonou sekretář znojemského klubu Radim Hübner.

„Byly tam nějaké zvěsti, že nemají do soutěže ani nastoupit. Dle soupisky udělali hodně změn, ale pořád mají svou kvalitu. Jsou tam cizinci, kteří se chtějí prosadit. Navíc nás opět čeká dlouhá cesta. Pokud si však chceme udržet kontakt se špicí tabulky, musíme už v neděli zabrat. Jinak nám to už bodově odletí,“ říká frýdecko-místecký útočník Bohdan Velička. Ten se k frýdecko-místeckému celku připojil v letním přestupovém období z druholigové Opavy. Velička tak vytvořil útočnou trojici ještě společně s Hyklem a Kedroněm.

„Já musím především teď zapracovat na své kondici, jelikož dva měsíce jsem předtím nehrál a byl pouze zavřený v posilovně. Pro mě je to teď takový nezvyk. Ale s klukama nám to v útoku klape, i když jsme si vědomi určitých nedostatků. Jakmile si na sebe zvykneme a budou mezi námi automatismy, bude to dobré,“ přeje si Velička.

Duel Valcířů ve Znojmě se hraje v neděli 25. srpna od 17.00 hodin.