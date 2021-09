Hlučín začal aktivněji, první vážnou šanci ale měli domácí. Velner se však neprosadil a na druhé straně ještě před přestávkou otevřel skóre Moučka - 0:1.

Domácí chtěli ve druhé půli srovnat, byli aktivní, žádné velké šance ale neměli. Na konci už dali všechny síly do útoku, Hlučín ale v nastavení utekl do brejku a Kundrátek přidal definitivní pojistku. „Do druhého poločasu jsme nastoupili velice aktivně, ovšem Hlučín hrál sebevědomě s vědomím jednogólového náskoku a do žádných velkých šancí nás nepustil. Dostali jsme se jen do několika závarů. Bylo to utkání o tom, kdo udělá první chybu. A tu jsme udělali bohužel my,“ uvedl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Karel Orel.

FK Frýdek-Místek – FC Hlučín 0:2 (0:1)

Branky: 36. Moučka – 90+2. Kundrátek. Rozhodčí: Mrázek – Macrineau, Žurovec. ŽK: 2:1. Diváci: 362.

Frýdek-Místek: Květon – Vrbka (77. Byrtus), Blejchař, Velner, Juříček, Kučera, Konečný, Janša (65. Barkov), Manzia, Raab, Kovařík. Trenér: Orel.