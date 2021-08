Fotbalisté Frýdku-Místku minulý týden uspěli v Otrokovicích. Další výhru v MSFL ale tentokrát nepřidali.

Valcíři doma vyválčili bod. | Foto: MFK FM

Do Frýdku-Místku přijel Uherský Brod, který se dostal už po deseti minutách hry do vedení. To ale netrvalo dlouho – o dvě minuty později si po rohu domácího týmu brankář Uherského Brodu srazil míč do sítě a bylo srovnáno. „První poločas nám herně vyšel. Vytvořili jsme si i další příležitosti ke skórování, ale bohužel nám to tam nespadlo,” uvedl pro klubový web trenér Valcířů Karel Orel.