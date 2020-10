Frýdek-Místek se musel v duelu s Rosicemi obejít bez Libora Žondry, Adama Varadiho nebo kapitána Petra Literáka. „Je to náš lídr, ale ukázal se charakter kabiny. Zvládli to a poradili si s tím, za což jsem rád,“ řekl trenér Valcířů Jan Žižka.

Už v úvodu zápasu měl šanci domácí Zapalač, prosadil se ale až o pár minut později Teplý. Toho nejprve hosté zastavili nedovoleně a nařízený pokutový kop sám faulovaný proměnil – 1:0.

Krátce před přestávkou pak Dziuba krásně našel Bzirského, jenž se nemýlil a navýšil domácí vedení. „Dnes hrál výborně, což korunoval ještě gólem,“ pochválil Žižka autora druhé branky. „V první půli jsme dominovali a zaslouženě jsme vedli,“ dodal.

Po hodině hry sice Rosice snížily a dostaly se i do několika dalších nadějných šancí, brankář Bárta už ale míč za svá záda podruhé nepustil. Pět minut před koncem navíc svou druhou trefu v zápase přidal po rohu Teplý a domácí si tak došli k důležitému vítězství. „Je to zasloužená výhra. Soupeř hrál ve druhé půli vabank a hodně nakopával, s čímž jsme měli trochu problémy, ale do žádných větších šancí jsme je nepouštěli. Kluci to zvládli výborně,“ uzavřel zápas Žižka.

MFK Frýdek-Místek – FC Slovan Rosice 3:1 (2:0)

Branky: 19. a 86. Teplý, 40. Bzirský - 61. Fila. Rozhodčí: Hubený - Líkař, Žurovec. ŽK: Dziuba, Straňák - Pazourek, Kugler, Černý, Minárčik, Drbal. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Bárta - Dudek, Skwarczek, Straňák, Russmann - Bzirský, Dziuba (55. Hladík) - Hykel (84. Jurga), Fokaidis, Zapalač (89. Siedlok) - Teplý (90. M. Merta). Trenér: Žižka.