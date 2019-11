Ti v minulém kole doslova prohospodařili body v domácím souboji se zlínskou rezervou. Valcíři zahazovali jednu šanci za druhou, hostující gólman dokonce dokázal zlikvidovat Frýdku-Místku dva pokutové kopy.

Ani tentokráte to nebudou mít Valcíři na hřišti jednoduché. Ano, Dolní Benešov je sice v průběžné tabulce MSFL na samém chvostu a jejich zápasy teď končily vždy porážkou, byly to ale pokaždé prohry pouze o jednu branku. „Pokud tam nedáme rychlý gól, bude to pro nás nepříjemné utkání,“ zdůraznil frýdecko-místecký středopolař Michal Skwarczek na klubovém webu.

„Hrajeme se soupeřem, který může v průběhu střetnutí prohrávat o čtyři branky, ale pak jsou schopni během pár minut náskok soupeře dotáhnout na rozdíl jediného gólu. Střílet branky tedy asi umějí, i proto ten zápas bude čistě jen o nás,“ dodal Skwarczek.

Jak samotný duel dopadne? Tak na to se můžete zajet osobně podívat do Dolního Benešova, kde se hraje v sobotu od 14 hodin.