Loni v létě zamířil do druholigového Prostějova, odkud ofenzivně laděný záložník před pár dny přišel do Frýdku-Místku. Ve Stovkách bude hostovat do konce podzimní části. „Sledovali jsme ho delší dobu. Už od našeho příchodu do klubu jsme věděli, že by nám přinesl kvalitu. V té době byl ale ještě v Karviné,“ řekl pro Deník trenér Lipiny Robert Pištěk. „Jeví se velmi dobře, umí hrát jeden na jednoho, je to malý rychlostní šikovný typ hráče. Čekáme od něj zkvalitnění na posledních třiceti metrech,“ dodal.

Dres Frýdku-Místku už oblékl v posledním duelu proti Blansku, kde dříve sám působil. Na plac se dostal v 69. minutě, v dalších zápasech by měl ale dostat více prostoru. „Přiváděli jsme ho z druhé ligy, měl by to být hráč do základu. Budeme ho chtít maximálně využít,“ řekl Pištěk.

Další zápas Frýdek-Místek odehraje v neděli dopoledne na půdě Baníku Ostrava B. „Je to sice mladý, ale velmi kvalitní tým. Čekáme velmi náročné utkání,“ uzavřel Pištěk.