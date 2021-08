„V sestavě se objevila řada hráčů A-týmu, což se na kvalitě muselo zákonitě projevit. K tomu ostatně B-tým slouží. Pakliže je nutné zajistit hráčům áčka vytíženost, B-tým jim dá prostor,“ řekl na úvod trenér ligové rezervy Baníku Tomáš Hejdušek.

„Kluci z béčka ale vědí, že sezona je dlouhá a oni svůj čas dostanou, takže na sobě budou pracovat se stejným nasazením dále,“ pokračoval Hejdušek.

„Máme po dvou kolech čtyři body, to je dobrý impulz do další práce. Chci poděkovat za šanci hrát na Bazalech, bylo to příjemné pro nás a hlavně pro fanoušky. Věřím, že se tahle šance bude opakovat,“ dodal Tomáš Hejdušek. Naopak Frýdku-Místku vstup do soutěže nevyšel a po dvou kolech je bez bodu.

2. kolo MSFL (neděle 8. 8. 2021):

Baník Ostrava B – Frýdek-Místek 2:0 (1:0)

Branky: 22. Jaroň, 63. Smékal. Rozhodčí: Bebenek – Mrázek, Grečmal. ŽK: Martiník - Raab. Diváci: 277.

Baník Ostrava B: Murin – Sanneh (46. Zálešák), Pokorný, Harušťák, Granečný, Jánoš (82. Kulig), Jaroň (78. Fulnek), Chvěja (61. Boháč), Zajíc, Martiník (61. Smékal), De Azevedo. Trenéři: Hejdušek a Staš.

Frýdek-Místek: Květon – Velner, Neuer, Barkov (71. Kovařík), Konečný (82. Šponer), Janša (46. Kučera), Vengřinek, Manzia, Tamajka, Raab (86. Blejchař), Byrtus (86. Kováč). Trenér: Orel.