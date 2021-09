Frýdek-Místek: Květon – Blejchař, Velner (C), Juříček (90+2. Byrtus), Kučera (77. Vrbka), Konečný, Vengřinek, Manzia, Raab (69. Tamajka), Kovařík (77. Janša), Hykel (77. Barkov). Trenér: Orel.

Hosté nejprve v 73. minutě vyrovnali a dvě minuty před koncem základní hrací doby už vedli. Valcíři pak vrhli všechny síly do útoku, v nastavení ale ještě jednou inkasovali a prohráli 2:4.

Lepší vstup do utkání si snad ani Valcíři nemohli přát. Už po dvou minutách udeřil Blejchař, a když dával ve dvacáté minutě na 2:0 Raab, tak ve Stovkách panovala skvělá nálada.

Fotbalisté Frýdku-Místku ve víkendovém duelu MSFL přivítali Kroměříž. Do utkání vstoupili skvěle, dopadli ale bídně.

