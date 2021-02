Bártův fotbalový životopis je hodně bohatý. Za Baník a Jablonec odchytal dohromady 35 ligových zápasů, mimo to působil taky v Olomouci nebo Třinci.

Sezonu 2019/20 načal v třetiligovém Frýdku-Místku, v průběhu ročníku ale odešel na Slovensko. A stejný scénář se opakuje také letos – místo Třebišova však jednatřicetiletý gólman zamířil do druholigového Prostějova.

„Jsem zastáncem toho, že když kdokoliv od nás dostane nabídku z vyšší soutěže, tak my nejsme ti, kdo jim budou bránit. Nebylo na pořadu dne, jestli ho pustíme nebo ne. Bylo to jednoznačné ano,“ uvedl sportovní ředitel Valcířů Daniel Černaj. „Celý život trénují a hrají fotbal, musíme to brát i z lidského hlediska,“ dodal.

Bárta byl na podzim oporou Valcířů, kteří přezimovali na šestém místě MSFL. Frýdku-Místku tak bude hodně chybět. „Je to borec, který je ostřílený ligou. A my jsme rádi, když hráči od nás kolují první nebo druhou nejvyšší soutěží. Těší nás, že jsme schopni produkovat hráče do vyšších lig, což je pro nás skvělou vizitkou,“ řekl Černaj.

O uvolněný post by se po Bártově odchodu měli utkat Málek se Sýkorou, ze Starého Města navíc přišel Adam Střalka. „Ještě jsou ve hře nějací brankáři z Baníku nebo Opavy, zatím po nich ale nechceme sahat,“ uzavřel téma brankářské otázky Černaj.