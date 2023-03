Hlučín kvůli náhlému úmrtí Lukáše Lehnerta (†24), jemuž se zastavilo srdce, neodehrál už úvodní jarní kolo proti Hranicím. A hrát se nebude ani o víkendu ve Frýdku-Místku. „Jsou důležitější věci, než fotbal. To, co se stalo, je obrovská tragédie, která zasáhla celý fotbal. Někteří naši hráči s Lukášem hráli, v úterý byli i na jeho pohřbu,“ řekl pro Deník trenér Lipiny Robert Pištěk. „Je to nešťastná situace, fotbal musí jít stranou. Hlučínu jsme s jejich žádostí o odložení utkání ihned vyhověli,“ dodal.

Lukáš Lehnert bohužel není prvním mladým fotbalistou, kterému srdce nečekaně selhalo. „Je to věčná debata. Pokud hrajete výkonnostní fotbal, nějaká kontrola by probíhat měla. Jenže se to neděje a je to chyba,“ prohlásil Pištěk.

Valcířům úvodní zápas jara na půdě B týmu Zlína nevyšel. Žádné vložené utkání místo zápasu s Hlučínem ale neplánují. „Máme hodně šrámů. Budeme se dávat dohromady ve svých podmínkách,“ uvedl Pištěk.

Utkání s Hlučínem bylo přeloženo na středu 5. dubna.