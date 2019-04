Solidní návštěva bezmála čtyř stovek diváků viděla hodně bojovné utkání, které nabídlo velké množství osobních soubojů, vše ale vedené v korektním duchu. Domácí měli v první půli dva nadějné brejky, které ovšem špatně vyřešili. Pět minut před přestávkou si Duba zpracoval míč a po střetu s brankářem Kofroněm si domácí žádají písknutí pokutového kopu. Hlavní rozhodčí zápasu je však jiného názoru. A tak mohlo udeřit na druhé straně. Po rohovém kopu se nejprve k zakončení dostal Vašíček, od něj míč putoval k zcela volnému Bialkovi, ten však pálil pouze do připraveného domácího gólmana Šmída.

Krátce po změně stran pozapomněla hostující obrana na Michala Skalníka, který svůj samostatný únik zakončil ranou do připraveného Kofroně. Když poté oba celky nevyužily několik nadějných standardních situací, rozešly se zřejmě se spravedlivou remízou. „Remíza je podle mě spravedlivá. Bod musíme brát, jelikož jsme si těch brankových příležitostí moc nevypracovali. V té finální fázi to bylo tentokráte z naší strany takové nedůrazné. Přitom jsme zahrávali spoustu standardních situací, ze kterých jsme se však nedokázali prosadit. A to je škoda. Byly však i situace, ve kterých nás naopak podržel brankář Kofroň. Musíme si v týdnu zápas pořádně rozebrat, vybrat z toho to pozitivní a připravit se na další domácí utkání,“ řekl k zápasu frýdecko-místecký trenér Jan Žižka.

V dalším kole přivítají Valcíři na svém stadionu tým z Rýmařova. Utkání se bude hrát v sobotu 6. dubna od 15.30 hodin.

SFK VRCHOVINA - MFK FRÝDEK-MÍSTEK 0:0

Rozhodčí: Richtár – Gasnárek, Denev. ŽK: Michal, Smetana, Vopršal – Hýbl, Ságner. Diváci: 395.

Frýdek-Místek: Kofroň – Literák (46. Duda), Bialek, Hloch, Hýbl – Skwarczek – Hykel (88. Gomola), Varadi, Mozol, Vychodil (63. Ságner) – Vašíček. Trenér: Jan Žižka.