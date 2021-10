Valcíři vstoupili do utkání dobře a brzy dali i gól, ten ale neplatil kvůli ofsajdu. Domácí tlačili i dál, regulérně se však dokázali prosadit až na začátku druhé půle. Po návratu z kabin ukázal kus svého umění Kovařík a Frýdek-Místek vedl 1:0.

„Před zápasem jsem kluky upozorňoval na to, že Zlín má problém ve hře v šestnáctce, co se týče soubojového chování. Prokázalo se to už v prvním poločase, kdy jsme měli dobré dvě šance, byť šlo o ofsajdové situace. Na začátku druhého poločasu pak nebyl po centru pohlídaný Marián Kovařík a z této situace jsme dokázali skórovat a tím rozhodnout o naší výhře,“ řekl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

Hosté poté přidali plyn a vytvořili si několik nebezpečných příležitostí, srovnat už ale neodkázali. „Nemusí se pokaždé hrát krásný fotbal, ale je třeba sbírat body, což se dneska podařilo. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak zápas odbojovali,” dodal spokojeně Pištěk.

FK Frýdek-Místek – FC Fastav Zlín B 1:0 (0:0)

Branky: 46. Kovařík. Rozhodčí: Rosický – Havlín, Rygl. ŽK: 79. Hykel, 79. Juříček, 85. Konečný, 90. Květon – 44. Pafka.

Frýdek-Místek: Květon – Hykel, Blejchař, Velner, Konečný – Tamajka, Juříček – Vrbka (80. Byrtus), Raab, Barkov (65. Kučera) – Kovařík. Trenér: Pištěk.