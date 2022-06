V posledním utkání sezony Valcíři doma přivítali Jihlavu B, která je jistým sestupujícím. Do Frýdku-Místku ale přivezla mladý tým, který svou kůži nedal lacino. „Nedali nám nic zadarmo, což bylo vidět především v prvním poločase, kde jsme dali jeden gól. Šancí jsme měli ale daleko víc,“ uvedl trenér Lipiny Robert Pištěk.

Skóre utkání otevřel v 29. minutě Hykel, pořádný gólostroj ale domácí nastartovali až po pauze. Z penalty se prosadil Rubý, dvakrát se trefil Nieslanik, skórovali i Velner s Byrtusem. Jeden gól dali i hosté a Frýdek-Místek tak získal tři body za výhru 6:1.

„Celkově to beru pozitivně, vysoko jsme vyhráli a je to krásná tečka za jarní sezonou. Snad na to navážeme i během letní přípravy,“ doufá Pištěk.

FK Frýdek-Místek – FC Vysočina Jihlava B 6:1 (1:0)

Branky: 29. Hykel, 59. Rubý (pen.), 63. Nieslanik, 65. Velner, 73. Nieslanik, 83. Byrtus – 61. Walter. Rozhodčí: Lukašík – Dudek, Bebenek. ŽK: Massaniec, Barkov – Fila, Krejčí, Savi. Diváci: 248.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner (C), Burgo, Barkov, Konečný (76. Byrtus), Kovařík (70. Raab), Hykel (60. Nieslanik), Zupko, Rubý (76. Martiník). Trenér: Pištěk.