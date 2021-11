Do posledního podzimního duelu domácí vstoupili ve Stovkách aktivně a už ve třinácté minutě otevřel skóre po rohovém kopu Raab. Deset minut před přestávkou dával hlavou na 2:0 Kovařík, Dolní Benešov však dokázal ještě v nastaveném čase snížit.

Po návratu z kabin měli optickou převahu hosté, Frýdek-Místek už ale svůj těsný náskok uhájil. „Opět se hrálo o šest bodů. První poločas jsme výsledkově zvládli, i když herně se mi to tolik nelíbilo, protože jsme dali úvodní gól a po něm jsme zpohodlněli,“ uvedl pro klubový web trenér Valcířů Robert Pištěk. „Ke druhému poločasu ale kluci přistoupili velmi dobře. Opticky měl soupeř sice více míč na kopačkách, ale my jsme přecházeli do protiútoků,” dodal.

Valcíři na podzim získali 18 bodů a přezimují dvanáctí.

FK Frýdek-Místek – FC Dolní Benešov 2:1 (2:1)

Branky: 13. Raab, 35. Kovařík – 45. Gebauer. Rozhodčí: Kotala – Vejtasa, Kostelník. ŽK: 3:2. Diváci: 154

Frýdek-Místek: Květon – Vrbka, Blejchař, Velner (C), Kučera (46. Konečný), Barkov, Vengřinek, Manzia (90+1. Maléř), Raab, Kovařík, Hykel. Trenér: Pištěk