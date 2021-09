Frýdek-Místek: Gergela – Vrbka (77.Byrtus), Blejchař, Velner (C), Juříček, Kučera, Konečný (77.Barkov), Vengřinek (39.Janša (90+2.Klimeš), Manzia, Raab, Kovařík. Trenér: Orel.

Svěřenci trenéra Karla Orla zavítali do Znojma, které prohrálo všech šest letošních zápasů. Proti Frýdku-Místku ale domácí začali lépe - nejprve se prosadil Okleštěk, poté Kirschner a po necelé půlhodině domácí vedli 2:0.

