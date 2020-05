Valcíři byli před ukončením sezony na třetím místě tabulky MSFL. Měli však stejně bodů jako druhé Petřkovice a pouze o dva body méně než vedoucí Blansko, se kterým se na jaře chtěli porvat o postup.

Ostatně, jedno volné místo do Fortuna národní ligy je stále ve hře, tedy pokud z vyšší soutěže sestoupí některý z moravských klubů, což by se mohlo týkat Vítkovic. Ve Frýdku-Místku ale ví, že pokud tato situace nastane, tak nabídku postupu využijí v Blansku. „Chtějí postoupit. My však držíme palce Vítkovicím, aby se zachránily. A že by spadly dva kluby z Moravy, to je nereálné, poslední Sokolov je na tom totiž opravdu špatně,“ uvedl sportovní ředitel A týmu Daniel Černaj.

Dvě elitní tuzemské soutěže se po jednání Ligové fotbalové asociace nakonec zase rozběhnou, osud MSFL už byl ale zpečetěný dříve. „Je nám to líto, protože nám zbývalo odehrát jen o pár zápasu více než ve druhé lize. Možná by to nějak šlo, ale to už se teď nezmění,“ řekl Černaj.

Béčko Baníku, Havířov i Polanka

Fotbalisté Frýdku-Místku startují přípravu na novou sezonu ve čtvrtek. „Někteří začali už dříve. I hráči na mě tlačili, abychom už začali, my jsme ale nechtěli trénovat jen po skupinkách. Jsme však rádi, že do toho můžeme zase jít, protože už toho bylo hodně,“ dodal sportovní ředitel týmu. Valcíři už mají naplánované i přátelské zápasy. Ten první je čeká v úterý 26. května od 10:30 proti B týmu Baníku Ostrava, poté narazí i na Havířov a Polanku.

Valcíři však musí i nadále dodržovat přísná opatření. Šatny a rehabilitace zůstávají zavřené, na trénink hráči dorazí už převlečení a maséři se musí starat o hygienu. Pokud však dojde k dalšímu rozvolnění, tak by na tribuny už brzy mohl zavítat i omezený počet diváků. „Bude tam pořadatelská služba, která by to měla řešit. Každému totiž záleží na tom, aby byl zdravý,“ řekl Černaj.

Do tréninku se zapojí všichni hráči stávajícího kádru, po pauze zaviněné zraněním by měl začít trénovat i útočník Jakub Teplý a na tréninku by se měl objevit také bek Filip Drozd. Do akce půjdou i hráči z devatenáctky. Kouč Michal Hubník tak začne ladit kádr, který by měl za rok zase zaútočit na postup. „Cíle musí být vždy ty nejvyšší. Opět budeme chtít postoupit,“ uvedl Černaj. „Budeme jednat s městem i v klubu a budeme se bavit o tom, jak pak poskládáme kádr,“ dodal.