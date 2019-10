Ani v sedmém domácím zápase v Moravskoslezské lize blanenský nováček body neztratil. Po výhře nad vedoucí Sigmou B dokázali Blanenští porazit i dalšího třetiligového favorita z Frýdku-Místku. „Frýdek jednoznačně považuji za největšího favorita na postup do druhé ligy a očekával jsem těžký zápas. Soubojový, srážecí, prostě válku, kterou rozhodnou maličkosti. To se potvrdilo v plné míře, k čemuž přispěl i těžký terén,“ upozornil po zápase trenér domácího celku Zbyněk Zbořil.

Po úvodní aktivitě Frýdku postupně přebrali iniciativu domácí. Ilko střílel z úhlu ještě mimo, ale v 15. minutě už uhodilo. Blanenští dohráli standardku do gólové dorážky Filipa Žáka. V dalších minutách pak Zbořilovi svěřenci dvakrát pohrdli velkou šancí dostat se do trháku. Dominika Urbančoka i Davida Štrombacha vychytal hostující gólman Jiří Ciupa. Závěr poločasu zase patřil hostům a jejich šanci hlavou bravurně chytil brankář Doležal.

Ve druhém poločase byli hosté nebezpeční zejména po rychlých jednoduchých akcích. „Druhý poločas mě stál hodně nervů, protože jsme v útočné fázi situace nedohrávali do zakončení, ale naopak pouštěli jsme hosty do brejků. Tak jsme hrát nechtěli a i když do šancí jsme je nepouštěli, tak jsme ten závěr měli určitě odehrát víc hlavou. Nakonec jsme zápas dotáhli do vítězného konce a těchto tří bodů si nesmírně cením,“ komentoval cenné vítězství Zbořil.

To frýdecko-místeckého trenéra Martina Pulpita těsná porážka hodně mrzela. „Musím říct, že tohle byl určitě náš nejlepší zápas, který jsme na podzim odehráli. Velký prim v něm hráli oba brankáři. K naší smůle, ten domácí si čisté konto podržel. Obranný val, včetně dobře chytajícího Doležala, se nám nakonec pokořit nepodařilo. Asi nejblíže k tomu mohlo být po hodině hry, kdy byl v pokutovém území sražen Hykel. Proč ale rozhodčí pokutový kop neodpískal, ví asi nejlépe jen on sám," řekl po utkání trenér Valcířů.

Hosté si nakonec sami svůj závěrečný nápor přibrzdili. Sedm minut před koncem uviděl červenou kartu obránce Kebísek.

V dalším kole budou fotbalisté Frýdku-Místku hostit v domácím prostředí Vyškov. Utkání se hraje v sobotu 19. října od 10.15 hodin.

FK BLANSKO - MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:0 (1:0)

Branka: 15. Žák. Rozhodčí: Gasnárek - Drozdy, Ogrodník. ŽK: Štrombach - Bialek, Šumský, Varadi, Hykel. ČK: 83. Kebísek (FM). Diváci: 587.

Frýdek-Místek: Ciupa - Kebísek, Kaizar, Bialek, Hýbl - Skwarczek, Ožvolda (81. Teplý) - Hykel (61. Šohaj), Šumský, Visić (61. Kubík) - Varadi. Trenér: Martin Pulpit. (vla, sch)