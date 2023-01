„K zápasu jsme přistoupili ve vysokém počtu hráčů. Je to poslední zápas, ve kterém jsme chtěli vidět dorostence a také hráče na zkoušku,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk, který do utkání nasadil 18 hráčů a dva gólmany.

Skóre utkání otevřel v 29. minutě Galus, po změně stran se trefili Langer a Šíp. „S prvním poločasem, do kterého nastoupila trochu zkušenější sestava, jsem byl spokojený co se týče předvedené hry a organizace,“ řekl Pištěk. „Do druhé části nastoupila trochu méně zkušená sestava a šlo to znát. Nezachytili jsme začátek, Sigma přebrala otěže,“ dodal.

Pištěk byl i přes porážku s přípravným duelem spokojen. „Mladí kluci viděli, co je to hrát s druholigovým týmem. Nyní už dochází k zeštíhlení kádru. Rozloučili jsme s Dominikem Kučou, který se vrací do divizní Polanky. V příštím týdnu by už mělo přijít nějaké závěrečné vyladění kádru,“ prozradil kouč Lipiny.

Další přátelský zápas Frýdek-Místek sehraje v sobotu s Třincem.

SK Sigma Olomouc B – FK Třinec 3:0 (1:0)

Branky: 29. Galus, 56. Langer, 64. Šíp

Frýdek-Místek: 1. pol.: Gergela - Velner, Coufal, Dadak, Kostka - Rubý, Šponer - Kuča, Hykel, Barkov – Kohut. 2. pol.: Prokel - Velner, Massaniec, Blejchař, Nevřela - Rubý, Zupko, - Konečný, Němec, Chylek – Střelec. Trenér: Pištěk.