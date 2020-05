Zatímco Valcíři mají do začátku nové sezony ještě daleko, Vítkovičtí se chystají na plánovaný restart Fortuna národní ligy. A zápas podle toho taky vypadal. „I přes ten dvouměsíční herní výpadek bylo utkání s Vítkovicemi bojovné. I tak ale ta prodleva a chybějící kontakt s míčem na klucích byly poznat,“ komentoval průběh duelu trenér Valcířů Michal Hubník.

O osudu utkání, které se hrálo v Markvartovicích, se rozhodlo v rozmezí 28. až 39. minuty, kdy Vítkovice daly tři góly. Před přestávkou sice snížil na 1:3 Kiška, ve druhé půli ale druholigový tým přidal dalších pět branek a došel si pro vysoké vítězství.

„Do tohoto střetnutí jsme šli na přání Ostravanů, abychom jim udělali sparingpartnera před začátkem soutěže," řekl Hubník, jehož svěřenci nastoupili do utkání v hodně mladé sestavě. „Dnes to nebylo o nás, ale mohli jsme si po delší době zahrát kvalitní zápas. Navíc jsme nemohli do utkání počítat s některými kluky, kteří se nemohli uvolnit z práce. I proto jsme dali prostor našim dorostencům," dodal kouč Valcířů.

Už dnes od 15 hodin čeká Frýdek-Místek další zápas, tentokrát proti prvoligové Karviné. Do akce už by se měli dostat i Žondra, Hykel, Bzirský, Literák nebo Šohaj.

MFK Vítkovice - MFK Frýdek-Místek 8:1 (3:1)

Branky: 28., 52. a 55. Macej, 46., 58. a 71. Kania, 30. a 39. Buchvaldek - 43. Kiška.

Frýdek-Místek: Zouhar (Málek) - Kebísek (Hammer), Drozd (Forch), Koňařík, Hajnoš (Hurta) - Křenek (Jurča), Skwarczek, Žák, Kiška - Raab (J. Mikulenka), Varadi (Benc). Trenér: Hubník.