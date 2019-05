V uplynulých letech to neměl Patrik Strnad jednoduché. Po přestupu z Frýdku-Místku do Uničova však chytil šanci za pačesy a má z fotbalu radost. V posledních zápasech nastupuje v základní sestavě a střílí góly.

Patrik Strnad ještě v dresu frýdecko-místeckých Valcířů. | Foto: archiv Deníku

Jednadvacetiletý odchovanec Šumperka Patrik Strnad, jenž prošel mládeží v Karviné a Opavě, nakoukl v letošní sezoně poprvé do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Na Karvinou mám dobré vzpomínky. Hodně jsem hrával a dával góly. V Opavě jsem se snažil prosadit do áčka, ale nešlo to. Byl jsem z toho trošku frustrovaný,“ popisuje Patrik Strnad svoji cestu mládežnickým fotbalem.