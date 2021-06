Fotbalisté Vratimova musí během přípravy na nový ročník MSFL řešit nečekaný problém. Trenérské posty totiž na vlastní žádost opustili Jan Žižka a Jakub Hottek.

Jan Žižka už není trenérem Vratimova. V klubu skončil na vlastní žádots. | Foto: MFK FM

Vratimov, který získal licenci na MSFL z Frýdku-Místku, tak půjde do příští třetiligové sezony s novým trenérem. „Bylo to jako blesk z čistého nebe, vůbec jsme to nečekali,” přiznal pro Deník sportovní ředitel týmu Daniel Černaj. „Pan Žižka za námi přišel s tím, že si potřebuje odpočinout. Požádal o uvolnění a my jsme mu vyhověli,” dodal.