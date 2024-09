Ještě po hodině hry Valcíři na hřišti brněnského STARTU o gól prohrávali. Hostům se nedařilo s domácími srovnat krok, nervozita tak stoupala. V 57. minutě frýdecko-místecký zadák Michal Velner fauloval a za protesty uviděl z ruky hlavního rozhodčího Habermanna žlutou kartu. Trenér Valcířů Martin Šrámek vytušil, že bude nejlepší, když svého kapitána ze hřiště stáhne. „Byl už v emocích, proto jsme jej ze hřiště stahovali. Pořád jen vykládal, jak by to ukočíroval, ale vzápětí neukočíruje ani sám sebe,“ zlobil se na Velnera trenér.

V 65. minutě byl frýdecko-místecký kapitán ze hřiště stažen, vzápětí ale obdržel druhou žlutou kartu v zápase a následně červenou. Vše už ale proběhlo mimo hrací plochu. Do oficiálního zápisu z utkání bylo rozhodčím uvedeno: „Po vystřídání ve vlastní technické zóně vykopl hráč nízkou intenzitou sedačku z konstrukce střídačky.“

A co na vše řekl trenér Valcířů? „Ptáte se, zda je to pro nás komplikace? Není. Velner si za to jednoznačně může sám. Zaslouženě dostal červenou kartu. Neumí se chovat nejen na hřišti, ale i mimo. Jeho problém. On ten tým oslabil. Takto se prostě kapitán týmu nechová, ten má bojovat a makat, a ne si pořád stěžovat na rozhodčího. Vím, že je to někdy na hřišti těžké, ale on musí krotit ty své emoce. Přitom jsme se jasně připravovali na to, co nás může v Brně čekat. Pak se strašně divíme, že nám sudí píská útočné fauly. Jako pochopím, že jste udiveni v první minutě, ale jak se takovým věcem můžeme divit někde v šedesáté? Nechápu,“ uzavřel Martin Šrámek.

Jistotou tak je, že se frýdecko-místecký celek bude muset ve středečním zápase s Hlubinou obejít bez svého kapitána.