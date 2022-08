Skóre utkání otevřel ve dvacáté minutě domácí Kučera, za pět minut ale vyrovnal z penalty vítkovický Richtár. „Mohli jsme mít náskok už po první půli, udělali jsme ale nešťastnou penaltu. Vítkovice však kromě jedné střely neměly za celý zápas nic," řekl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Rozhodnutí nabídla poslední desetiminutovka. Když už se zdálo, že by si oba týmy mohly rozdělit po bodu, tak se k hlavičce po rohu dostal zkušený Literák a ten devět minut před koncem rozhodl.

Frýdlant n. O. - Vítkovice 2:1 (1. kolo MSFL, 6. 8. 2022). Domácí slaví.Zdroj: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí

„Byla tady fantastická návštěva, stadion byl obsypán fanoušky obou týmů. Hrál se hodně kvalitní fotbal. Mělo to všechno, co to mělo mít, i se šťastnou tečkou. Vyhráli jsme zaslouženě," uvedl Šrámek.

Konec utkání byl hodně vyhrocený. Ve čtvrté minutě nastavení schytali žluté karty domácí trenéři Šrámek s Krejčím a hostující Tamajka vyfasoval za vražení do soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře dokonce červenou. „Bezdůvodně opláceli, nemohli to unést. Měli dostat dvě nebo tři červené, na lavičce už plály emoce. Bylo to tvrdé utkání, ale oplácení k tomu nepatří," prohlásil Šrámek.

Frýdlant už v emotivním závěru těsný náskok udržel a slaví. „Jsme šťatsní. Taky děkujeme vedení klubu a fanouškům, že tady MSFL vůbec můžeme hrát," dodal trenér Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – MFK Vítkovice 2:1 (1:1)

Branky: 20. Kučera, 82. Literák – 25. z pen. Richtár. Rozhodčí: Tomanec – Svoboda, Brázdil. ŽK: Švrček, Varadi, Juříček, Svatonský, Prepsl – Kebísek, Tamajka, Motyčka. ČK: Tamajka (VÍT). Diváci: 785.

Frýdlant: Švrčina – Švrček, Kulhánek, Marek, Literák – Indra (63. Staněk), Škorik, Kučera (81. Svatonský), Varadi (63. Hladík), Juříček (77. Šafner) – Velička. Trenér: Šrámek.