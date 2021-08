Vratimov získal třetiligovou licenci z Frýdku-Místku a v sobotu tak okusil po 19 letech boje v MSFL. Svěřenci trenéra Filipa Racka vstoupili do ročníku v sobotu na hřišti ještě loni druholigového Blanska, na jehož půdě se hrál hodně vyrovnaný duel plný šancí na obou stranách.

„Do utkání jsme vstoupili celkem dobře. Pohybovali jsme se v bloku a snažili jsme se být nebezpeční v brejkových situcích, což se nám zpočátku i dařilo. Ziskávali jsme ve středu pole míče a byli jsme nebezpeční. Bohužel jsme ale žádnou naši šanci neproměnili," uvedl pro klubový web trenér Racko. „Do druhé půle jsme nevztoupili úplně nejlíp. Soupeř vycítil šanci, a tak se do nás trošku pustil. Tady musím vyzdvihnout brankáře Střalku, který nás několikrát neskutečně podržel. Před ním opravdu klobouk dolů," dodal Racko.

Jenže ani jeden tým se během devadesáti minut nedokázal prosadit, a tak se zdálo, že si oba mančafty rozdělí po bodu za bezgólovou remízu.

Hrálo se však až do samého konce a v závěru se děly věci. Hosté byli hodně aktivní a dočkali se i vytoužené odměny - ve druhé minutě nastavení našel Kundrátek střídajícího Baďura, který se nemýlil, a Vratimov si tak odvezl tři body. „Musíme si ale přiznat, že to vítězství bylo opravdu se štěstím. Také jsme tady mohli prohrát a nikdo by neřekl ani popel. Je třeba trénovat a makat dál, abychom šli takovému štěstí dál naproti,“ uzavřel Racko.

FK Blansko – FC Vratimov 0:1 (0:0)

Branky: 90+2. Baďura. ŽK: 67. Elekana – 36. Dziuba, 74. Kundrátek, 88. Demianenko. Rozhodčí: Rosický – Havlín, Nápravník.

Vratimov: Střalka – Hajnoš, Igbinoba, Demianenko, Varadi – Ožvolda, Bzirský (75. Baďura) – Dziuba, Hladík (61. Klejnot), Hruška (61. Kundrátek) – Teplý (85. Siedlok). Trenér: Racko.