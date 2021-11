Kroměříž kraluje tabulce a své kvality Slavia potvrdila i ve Vratimově, kde vyhrála 4:1.

O osudu utkání rozhodla už první půle, po které hosté vedli 3:0. „Kroměříž je v laufu, takže pro nás to byl souboj s velice těžkým soupeřem. Hosté hráli celkem pěkný fotbal, dost náročný a agresivní, svým způsobem jednoduchý. My jsme se v prvním poločase právě v tomhle nedokázali soupeři vůbec vyrovnat. Oni hráli jednoduše, nakopli balon, útočník jim to podržel, sklepnul přesně a my v tom středu pole nezachytávali ty jejich náběhy,” řekl pro klubový web vratimovský kouč Filip Racko.

V pětapadesáté minutě si dal hostující Tiahlo vlastní gól a Vratimov snížil na 1:3, víc už toho ale Slavia domácím nedovolila. Naopak, o dvanáct minut později udeřil Houser a bylo rozhodnuto. „My se ve druhém poločase trošku dostali do hry, možná i tím, že oni už si mysleli, že je hotovo. Trochu jsme je zatlačili, snížili, ale potom jsme znovu po takovém nedůraze ve středu hřiště dostali čtvrtý gól. Více méně tím nás už uspali,” dodal Racko.

FC Vratimov – SK HS Kroměříž 1:4 (0:3)

Branky: 55. Tiahlo vlastní – 11. a 31. Matoušek, 39. Lhotecký, 67. Houser. Rozhodčí: Volek – Ogrodník, Kostelník. ŽK: Dziuba, J. Ptáček, L. Kundrátek – Matoušek. Diváci: 240.

Vratimov: Střalka – Varadi (74. L. Kundrátek), Demianenko, Igbinoba, Hajnoš (64. Klejnot) – Skwarczek (74. Bzirský) – J. Ptáček (64. Chlopek), Ožvolda, Dziuba, Hruška – Teplý (81. Baďura). Trenér: Racko.