„Musím říct, že Uničov byl silný, asi nejlepší soupeř, se kterým jsme se v soutěži utkali,“ řekl po zápase pro klubový web vratimovský kouč Filip Racko.

Hosté od začátku tahali za delší konec. Ve 24. minutě je poslal do vedení Ambrozek, který dával o čtrnáct minut později z penalty na 2:0. „Od začátku nás hosté přehrávali, my jsme jim to trochu usnadnili i tím, že jsme byli nepřesní a takoví nedůrazní. Vždy nám chyběly nějaké metry, abychom se někde včas dostali. Uničov toho pak využíval a dostával se do zakončení. I proto poločas vyhráli zcela zaslouženě,“ uvedl Racko.

Vratimov už po přestávce odpověď nenašel, naopak ještě jednou inkasoval a připsal si druhou porážku v řadě. „Teď se musíme soustředit na to, abychom si ztracené body doma vzali hned zpět v utkání se Znojmem. Uděláme pro to vše,“ uzavřel Racko.

FC Vratimov – SK Uničov 0:3 (0:2)

Branky: 24. Ambrozek, 38. Ambrozek (pen.), 72. Svoboda. Rozhodčí: Bebenek – Dudek, Macrineanu. ŽK: 4:1. Diváci: 203.

Vratimov: Sýkora – Varadi (82. Bzirský), Demianenko (46. Slota), Igbinoba, Hajnoš – Klejnot (71. J. Ptáček), Ožvolda (42. L. Kundrátek) – Hladík, Dziuba, Hruška (71. Baďura) – Teplý. Trenér: Racko.