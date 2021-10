Hanáci patří k favoritům soutěže. Do Vratimova přivezli silný tým, ve kterém se objevil i zkušený stoper Roman Hubník.

První tutovku měli sice domácí, v 28. minutě se ale radovala Olomouc B, která potrestala chybu domácích a zásluhou Galuse vedla. „To byl ten rozdíl. My svou šanci nedali, oni ano,” řekl pro klubový web trenér Filip Racko.

Po změně stran mohl srovnat Hajnoš. To se mu ale nepovedlo a pak byli opět aktivnější hosté. Vratimov jednou zachránila tyč, pak byl ale faulovaný Látal a z penalty dával na 2:0 znovu Galus.

„Sigma byla ve druhé půli už více aktivnější a nebezpečnější. Z toho vyplynula i penalta, za mě ale hodně přísná. Ve vápně bychom však takovým způsobem chodit neměli. To byla chyba, že jsme vůbec takový souboj dopustili, aby si pak rozhodčí mohl vybrat, zda písknout, či nikoliv,“ uvedl Racko.

Domácí se snažili zápas ještě zdramatizovat, gól se jim ale nakonec vstřelil nepovedlo, a tak prohráli 0:2. „Na konci jsme se snažili vrhnout vše do útoku, bylo tam břevno, i nějaké šance po standardce. Gól jsme však nedali, což už je pro nás druhý zápas v řadě. Bohužel byl soupeř nad naše síly. My teď musíme vše vrhnout na příští týden, kdy nás čeká utkání ve Frýdku-Místku. To je soupeř, se kterým bychom měli vyhrávat, pokud se chceme pohybovat někde ve středu tabulky,” uzavřel Racko.

FC Vratimov – SK sigma Olomouc B 0:2 (0:1)

Branky: 28. a 65. z pen. Galus. Rozhodčí: Kotala – Páral, Řezníček. ŽK: Demianenko, Igbinoba (oba V). Diváci: 120.

Vratimov: Střalka – Varadi, Igbinoba, Demianenko, Duda – Skwarczek – Hladík (72. Chlopek), Dziuba (72. Teplý), Ožvolda (83. L. Kundrátek), Hajnoš (65. Hruška) – J. Ptáček (83. Bzirský). Trenér: Racko.