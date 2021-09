Vratimov : Sýkora – Dziuba, Igbinoba, Klejnot (59. Ptáček), Hruška, Varadi (74. Chlopek), Kundrátek (41. Hajnoš), Ožvolda (C), Teplý (74. Baďura), Bzirský, Hladík. Trenér: Racko.

„Propadl nám dlouhý aut a byl z toho gól,” litoval Racko, jenž nebyl s výkonem svého týmu spokojen. „Chtěli jsme a taky jsme měli vyhrát, bohužel se teď herně trápíme. Když už se dostaneme do stoprocentní šance, tak ji neproměníme. Znojmo dnes všechno trestalo,” dodal.

Vratimovští teď neprožívají dobré období. Po skvělém vstupu do sezony totiž nevyhráli už tři zápasy v řadě - nejprve prohráli v Dolním Benešově, během týdne doma nestačili na Uničov a v sobotu remizovali 2:2 se Znojmem.

Fotbalisté Znojma v letošním ročníku MSFL dosud nebodovali. To už ale neplatí, v sobotu obrali Vratimov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.