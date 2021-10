Kouč Vratimova Filip Racko udělal před utkáním na půdě Slovácka B několik změn, do zápasu ale vstoupili lépe domácí, které v devětadvacáté minutě poslal do vedení Juroška.

„Fotbal to byl spíš takový rozháraný, hodně soubojový, nebylo tam moc přihrávek za sebou, ale my jsme spoléhali na to, že ve druhé půli na ně s pomocí větru vletíme a výsledek otočíme. Což se nám podařilo jen z poloviny,“ řekl po zápase vratimovský trenér Racko.

Obraz hry se moc nezměnil ani ve druhé půli, body se ale nakonec dělily. Sedm minut před koncem byl totiž ve vápně faulovaný Hajnoš a nařízenou penaltu proměnil Teplý, který vyrovnal na konečných 1:1.

„Před utkáním bychom asi brod brali, ale vzhledem k tomu, že domácí šli do zápasu zcela bez hráčů ligového A týmu, tak jsme určitě cítili šanci, že bychom mohli pomýšlet i na víc. Ve druhé půli jsme měli převahu, vytvořili si i nějaké šance, ale klasicky jsme je neproměnili,” řekl Racko

Hosté měli v závěru ještě jednu velkou příležitost, tu ale neproměnili, a tak se body dělily. „Myslím si, že ten bod z venku je určitě dobrý, ale všichni jsme tak nějak cítili, že dnes se dalo určitě bodovat za body tři,” dodal Racko.

1. FC Slovácko B – FC Vratimov 1:1 (1:0)

Branky: 29. Juroška – 84. Teplý (pen.). Rozhodčí: Kulička – Rosický, Nápravník. ŽK: Juroška, Olšanský, Pernica – Skwarczek, Teplý, Duda, Varadi. Diváci: 84.

Vratimov: Střalka – Varadi, Dziuba, Igbinoba, Duda – Skwarczek – Hladík (80. Hruška), Klejnot (46. Teplý), Ožvolda (80. Bzirský), Chlopek (58. Hajnoš) – Baďura (58. J. Ptáček). Trenér: Racko.