Vratimovští vstoupili do letošního ročníku MSFL dobře, během podzimu ale nakonec rozdali ostatním týmům více bodů, než by si přáli. Na jaře se tak budou snažit dostat do horní poloviny tabulky.

Kádr Vratimova se během zimy promění. „Skončily hostovačky u Rosti Baďury a obránce Danyla Demianenka. Věřím, že nějací hráči k nám do začátku jara určitě přijdou. Bavíme se o tom, řešíme to. Je ale jasné, že až tak jednoduché sehnat kvalitního a perspektivního fotbalistu, který by z fleku mohl jít hrát, to není,” řekl pro klubový web vratimovský kouč Daniel Racko.

Ve Vratimově by rádi přivítali posilu do obrany i do útoku. „Uvidíme, nějaké varianty tam jsou. Teď ale ještě nemůžu říct, zda přijdou hráči na zkoušku, nebo už přímo hráči hotoví. Tomu ještě nechci předjímat,“ dodal Racko.

První přátelské utkání Vratimov odehraje v sobotu 15. ledna proti prvoligovému slovenskému Pohronie. Poté ho čekají ještě zápasy s Chrudimí, Žižkovem a Karvinou B.

Rackův tým během zimy neplánuje žádné kondiční soustředění a připravovat se bude doma ve Vratimově. „Je tady k dispozici hřiště s umělou trávou, dále jsme si domluvili tělocvičnu, která je nedaleko stadionu, takže silové věci absolvujeme tam. Samozřejmě hráče čeká rovněž i nabírání kondice, kdy budeme chodit běhat mimo areál. Zkrátka leden strávíme v terénu, kde naběháme nějaké ty kilometry,“ usmál se bývalý ligový fotbalista.

Trenér Racko ví, že jeho svěřence nečekají v úvodních dnech přípravy dvakrát příjemné dny. „Ve třetím týdnu už máme naplánovaná dvě přípravná utkání, takže tam už budeme mít tréninky na hřišti. Ale pořád to bude ještě o kondici, kterou budeme chtít nabrat během ledna. Od poloviny února chceme už ladit určité věci směrem k soutěži,“ uzavřel.