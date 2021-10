Vratimovští naposledy vyhráli na konci srpna, od té doby ale čekali na další vítězství marně. Proti Otrokovicím byli však svěřenci trenéra Filipa Racka favoritem a od začátku byli v zápase lepší.

Skóre utkání otevřel už po jedenácti minutách hry Hajnoš a před odchodem do kabin dával na 2:0 Duda. To už navíc hosté hráli po červené kartě jen v deseti. „Čekali jsme houževnatého soupeře, který nám nedá na hřišti nic zadarmo. Když jsem říkal, že hrají hodně agresivně, tak dnes si myslím, že některé souboje byly z jejich strany až zákeřné. Ta červená karta pak určila ráz utkání. My jsme to dohráli dobře, dokázali jsme ještě do poločasu dát druhou branku, což nás ještě více uklidnilo,“ uvedl pro klubový web Racko.

Otrokovice si sice na začátku druhé půle vytvořily nebezpečnou šanci, tu ale neproměnily a pak už se toho moc zajímavého nestalo. Přesto v závěru padla ještě jedna branka, o kterou se postaral Varadi, jenž dával na konečných 3:0. „V poločase jsme si řekli, že nesmíme přestat a být pořád aktivní. Tři body jsou super povzbuzením do dalších kol a věřím, že už začneme naše šance proměňovat a budeme sbírat další body,“ dodal Racko.

FC Vratimov - FC Viktoria Otrokovice 3:0 (2:0)

Branky: 12. Hajnoš, 45+2. Duda, 89. Varadi. Rozhodčí: Kostelník – Volek, Páral. ŽK: Dziuba, Duda – F. Přikryl, Bahounek. ČK: 45. Vychodil (O). Diváci: 211.

Vratimov: Střalka – Varadi, Igbinoba, Demianenko, Duda (56. Chlopek) – Skwarczek – Hladík, Dziuba (78. Baďura), Ožvolda (56. Klejnot), Hajnoš – J. Ptáček (34. Teplý). Trenér: Filip Racko.