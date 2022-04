Tým druhé nejvyšší ukrajinské soutěže porazil v přípravě v České republice Náchod i Hradec Králové B a poradil si taky s Vratimovem, na jehož půdě vyhrál 6:0.

„My jsme však nehráli s naší základní sestavou. Potřebovali jsme do hry dostat i méně vytížené hráče a jsme rádi, že jsme jim mohli dát prostor,“ uvedl Klejnot.

Žitomir otevřel skóre v 19. minutě, do přestávky přidal ještě jeden gól a ve druhé půli vstřelil další čtyři. „Byli hodně kvalitní, bylo vidět, že hrají druhou ukrajinskou ligu, bylo to dobré porovnání. V přípravě jezdíme do Polska nebo do Rakouska, se zahraničními týmy se měříme pravidelně. Jsme rádi, že jsme si teď mohli zahrát i proti Žitomiru,“ dodal Klejnot.

Se zápasem byla spojena i finanční podpora ukrajinského týmu. Konečná částka bude i s podporou města zveřejněna na konci měsíce.

FC Vratimov – FK Polissja Žitomir 0:6 (0:2)

Vratimov: Müller – Klejnot (46. Hammer), Moravec (46. Igbinoba), Nemšovský (68. Moravec), Elbel – Dziuba (46. L. Kundrátek), Skwarczek (46. Duda) – Hladík (46. Chlopek), Wojatschke (68. Hruška), Hruška (46. Hajnoš) – Varadi (46. Teplý). Trenér: Vavruška.