Vratimov vyhrál první dva zápasy letošní sezony, pak ale jednou remizoval a naposledy prohrál 1:4 v Hlučíně. V sobotu ale vratimovští zabrali, předvedli dobrý výkon a po zásluze přehráli Jihlavu B.

Domácí na svého soupeře vlétli ve velkém stylu a už v osmé minutě po rohovém kopu a gólu Dziuby vedli. Vratimov mohl přidat i další branky, trápil se však v koncovce. „To nás dost sráželo. Kdybychom dali ty další šance, tak jsme v klidu vedli o tři branky a bylo by prakticky po zápase,“ uvedl pro vratimovský web trenér Filip Racko.

Ve zbytku první půle se ale hra vyrovnala. „Nevím, co se pak s naší hrou stalo. Kluci se stáhli a začali se najednou jakoby bát o výsledek. Přitom jsme byli jednoznačně lepší. Jen jsme nechali na chvíli Jihlavě čuchnout a ta nás pak začala zlobit,” prohlásil Racko.

Drama pokračovalo do osmdesáté minuty. To se prosadil Demianenko a Vratimov vedl 2:0. „Ve druhé půli to byl náš festival neproměněných příležitostí, takže to utkání bylo proto takové nervóznější, a až do konce jsme měli obavy, aby soupeř třeba po nějaké standardce nesrovnal. V jednu chvíli měla Jihlava snad pět rohů v řadě, ale jinak byli neškodní,” prohodil Racko.

Definitivní pojistku přidal v samém závěru Ožvolda. Kouč Racko byl po závěrečném hvizdu spokojený, spálené tutovky ho ale mrzely. „Místo toho, aby zápas byl pohodový, tak se strachujeme, což je strašná škoda. Na druhou stranu věřím, že jsme si nějaké ty góly pošetřili na další kolo, pro nás je důležitý zisk tří bodů. Jedeme dál,“ uzavřel.

FC Vratimov – FC Vysočina B 3:0 (1:0)

Branky: 8. Dziuba, 80. Demianenko, 90. Ožvolda. Rozhodčí: Řezníček – Slabý, Ehrenberger. ŽK: Hladík – Chocholatý. Diváci: 215.

Vratimov: Střalka – Varadi (88. Hammer), Demianenko, Igbinoba, Hajnoš – Klejnot (88. Slota), Ožvolda – Hladík (82. Corriero), Dziuba, L. Kundrátek (64. Hruška) – Teplý (64. Baďura). Trenér: Racko.