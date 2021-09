„Druhý poločas byl z naší strany už lepší, škoda, že jsme dostali po standardce třetí gól, kdy jsme si nepohlídali přední tyč, ale Baník byl více méně pak zalezlý na své polovině a spoléhal spíš na brejky,” řekl Racko, kterého mrzelo, že jeho tým nebodoval. „My se musíme naučit hrát od první minuty a ne, až když prohráváme, nebo se zápas pro nás nevyvíjí dobře. Nejlíp to už zvládnout v příštím kole. Máme teď sérii pěti utkání, kdy jsme nevyhráli, potřebujeme už konečně urvat tři body,“ dodal Racko.

Baník byl favoritem, což také od úvodních minut potvrzoval. Skóre utkání otevřel už v sedmé minutě Smékal a do přestávky se Ostravané trefili ještě jednou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.