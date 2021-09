Vratimovští sice vstoupili do sezony dobře, nyní se jim ale nedaří. Naposledy hráči Vratimova zavítali na hřiště Rosic, které prokázaly své zkušenosti a vyhrály 1:0.

Jediný gól zápasu padl po závaru před vratimovskou brankou v 34. minutě. „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který je dobře organizovaný a bojovný. Že budeme muset podstoupit spoustu soubojů. Dle mého jsme do zápasu vstoupili dobře, byli jsme lepší, drželi jsme míč, soupeře jsme k ničemu nepouštěli. Potom jsme ale udělali zbytečné chyby, po kterých jsme se trošku rozhodili,” řekl pro klubový web kouč Racko.

Ve druhé půli byli hosté aktivnější, pět minut před koncem mohl srovnat Baďura, Vratimov se ale nedokázal prosadit a odjel s nepořízenou.

„Druhý poločas jsme začali po menší bouřce v kabině daleko lépe. Hru jsme zcela ovládli a domácí jsme snad nepustili na naši polovinu hřiště. Celou dobu jsme je mačkali,” řekl Racko, který ale ví, že jeho svěřenci musí přidat. „Když nedáte gól, nemůžete myslet na nějaký ten zisk bodu. Prostě je to teď pořád dokola. Herně to není z naší strany úplně nejhorší, ale trápíme se v zakončení. Takhle vyhrávat nebudeme. Musíme být trpěliví, věřím, že to zlomíme a začne nám to tam padat. Musíme jít ale tomu štěstí naproti, abychom jej zlomili,” dodal.

FC Slovan Rosice – FC Vratimov 1:0 (1:0)

Branka: 34. Selinger. Rozhodčí: Zaoral – Tomanec, Drozdy. ŽK: 1:3. Diváci: 180.

Vratimov: Střalka – Varadi (58. Hajnoš), Demianenko (77. Baďura), Igbinoba, Hruška (82. Mikulenka) – Klejnot, Dziuba – Hladík, Ožvolda, Chlopek (58. Ptáček) – Teplý. Trenér: Racko.