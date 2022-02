O přestávce přitom domácí vedli 2:1. „Do utkání jsme nevstoupili nejlépe, kdy jsme před soupeřem couvali. Přitom jsme se jasně bavili o tom, že budeme proti nim chtít hrát vysoko, že je budeme chtít napadat a snažit se na tom terénu získávat míče co nejvýše k jejich bráně. Tohle nám zpočátku nešlo, ale pak jsme se už chytili,” řekl pro klubový web trenér Vratimova Filip Racko.

Po změně stran ale dominovali hosté, kteří dali čtyři branky. Porážku domácích v závěru jen mírnil Zbavitel. „Ve druhém poločase jsme chtěli ještě vyzkoušet hru na dva útočníky, takže jsme vysunuli dopředu Igbinobu. Dnešním zápasem jsme však zjistili, že takhle určitě fungovat nemůžeme, protože pak už hra nebyla v naší režii. Když se k tomu přidaly katastrofálně bráněné standardky, ze kterých jsme ve druhé půli dvakrát inkasovali, tak byl výsledek prostě takový, že se soupeři podařilo zápas otočit. Z toho prvního poločasu si ale určitě můžeme vzít dobré věci, z toho druhého zase ty špatné,” dodal Racko, jehož svěřenci narazí v sobotu už v MSFL na Blansko.

To spokojený byl s výkonem i výsledkem trenér Frýdlantu Martin Šrámek. „Docela mě překvapilo, že jsme to utkání takto zvládli. Byl to vlastně už šestý zápas v řadě, kdy se nám podařilo porazit třetiligový celek. A musím říct, že jsme byli lepší. Jak kondičně, tak i silově. Hlavně jsme domácím hrozili po standardkách,” uvedl pro klubový web.

Generálku na start MSFL za sebou mají taky fotbalisté Frýdku-Místku. Těm se zápas s týmem Odra Wodzislaw, která hraje čtvrtou nejvyšší polskou soutěž, podařil a Valcíři na polské půdě vyhráli 3:0. O góly se postarali Hykel, Kovařík a Nieslanik. Jarní část MSFL hráči Lipiny rozehrají v neděli v Rosicích.