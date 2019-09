Kdyby byli domácí fotbalisté efektivnější, mohli tento zápas rozhodnout pravděpodobně již v první pětačtyřicetiminutovce. V ní Valcíři vstřelili ale pouze jednu branku, o kterou se po Hýblově centru postaral hlavou kanonýr Jakub Teplý.

Po změně stran nejprve zahodil další z domácích „tutovek“ těsně vedle brány hlavičkující Skwarczek. Po vyloučení Hurty v 68. minutě ale převzali otěže hosté. Nabídnutou početní výhodu pak Slovácko zužitkovalo v 76. minutě, kdy se z blízka prosadil Tischler. „Je velká škoda, že po vyrovnání a červené kartě nedotáhneme utkání ani do remízy. Konec jsme si měli lépe pohlídat a ne si nechat dát ještě branku,“ uvedl zklamaně kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Poslední slovo nakonec patřilo srdnatě bojujícím Valcířům. V 82. minutě si na Hýblův rohový kop seběhl Literák a přesnou hlavičkou nedal brankáři Daňkovi šanci – 2:1. „Podle mě viděli diváci velmi dobrý fotbal. My jsme se znovu potýkali s neproměňováním gólových šancí, to nás mohlo nakonec i mrzet. Nakonec se to zlomilo dobře zahranou standardkou a ještě lepším náběhem Literáka. Výhra je zasloužená,“ řekl po zápase domácí kouč Martin Pulpit.

Hostům nepomohli ani hráči z prvního mužstva. Kromě brankáře Daňka dres béčka navlékli také Krejčí, Franič, Tischler, Hellebrand nebo uzdravený Dvořák. „Bylo to nadstandardní utkání třetí ligy. Frýdek-Místek byl obrovsky bojovný tým. Bylo vidět, že hrál na krev. Za výhrou šel víc, o to je zklamání větší,“ přiznává Němčický. „Oba týmy si vypracovaly vyložené šance, bohužel jsme smutnější,“ dodal.

V dalším kole zajíždí fotbalisté Frýdku-Místku na jih Moravy, kde se již ve čtvrtek 12. září střetnou od 18 hodin s tamním týmem 1. SC Znojmo.

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 (1:0)

Branky: 26. Teplý, 82. Literák – 76. Tischler. Rozhodčí: Drozdy – Pfeifer, Hovorka. ŽK: Teplý, Kebísek – Franič, Hladký. ČK: 68. Hurta (FM). Diváci: 376.

Frýdek-Místek: Bárta – Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl – Ožvolda, Skwarczek – Šohaj (80. Kutáč, 90. Mrkvička), Hurta, Visić (76. Varadi) – Teplý (85. Telnar). Trenér: Martin Pulpit.