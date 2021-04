Fotbalisté Frýdku-Místku, kteří ve Stovkách ještě na podzim hráli MSFL, se po sporech s místním spolkem přesunuli do Vratimova. Frýdek-Místek sice následně získal třetiligovou licenci z Petřkovic, dres Valcířů však budou oblékat úplně jiní hráči, než na které byli fanoušci klubu zvyklí.

Do Vratimova odešel také Adam Varadi - pětatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku, který v roce 2004 vybojoval titul s Baníkem Ostrava. „Pro mě jako odchovance frýdecko-místeckého fotbalu to není snadná situace. Myslel jsem, že svou kariéru ukončím tady. Ale stalo se, co se stalo, takže ji asi uzavřu ve Vratimově, s čímž jsem nepočítal. Bude to specifické,” řekl pro Deník.

Varadiho celá situace, která ve Stovkách nastala, pochopitelně hodně mrzí. „Je smutné, co se tady stalo. Měl jsem už dříve nějaké informace, že k tomu může dojít, ale přiznám se, že jsem si do poslední chvíle myslel, že to nezajde až tak daleko. Nakonec jsme ale byli nuceni odejít. Vyštvali nás,” uvedl zkušený fotbalista.

Varadi chce ještě hrát

Přesto, co se stalo, Varadi s fotbalem skončit nehodlá. „Je to otázka do dalších měsíců. Ale fyzicky i zdravotně se cítím dobře, takže doufám, že jednu nebo dvě sezony ještě dám,” dívá se ke své budoucnosti, která už bude spojena s Vratimovem.

Fanoušci Frýdku-Místku by určitě byli rádi, kdyby Varadiho jednou viděli zase zpátky ve Stovkách, k tomu už ale nejspíš nedojde. „Řeknu to tak, jak to je. Já jsem stál za akcionáři z Frýdku-Místku a se spolkem jsme byli dlouho ve sporu. Mezi mnou a spolkem nevidím žádnou schůdnou komunikaci,” uzavřel Varadi.