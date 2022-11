Skóre brzy otevřel Martiník a v 27. minutě hosté vedli už 3:1. Vítkovice ale krátce před odchodem do kabin snížily a zdělaly na drama. „Z exhibice jsme udělali šílené trápení. Vedeme o dva góly, dominujeme, ale poté soupeři nabídneme několik nesmyslných standardek. Víme, že je to jejich jediná zbraň, dostaneme je ale na koně a nakonec se strachujeme o výsledek do poslední minuty,“ uvedl kouč Frýdku-Místku Robert Pištěk.

Hosté už si ve druhé půli těsný náskok pohlídali, Vítkovice ale hodně kousaly. „Dá se říct, že ve druhé půli byly na hřišti spíše Vítkovice než my. Ale přesto jsme tam měli nějaké přechody, které jsme mohli vyřešit lépe,“ řekl Pištěk.

Hosté sice vybojovali tři body, to byla ale jediná věc, která Pištěkovi udělala radost. „Pokud budeme tak mentálně slabí jako dnes, tak budeme mít velký problém. Pěvně doufám a věřím, že si to kluci uvědomili,“ uzavřel.

MFK Vítkovice – FK Frýdek-Místek 2:3 (2:3)

Branky: 27. Zouhar, 43. Bystřičan - 7. Martiník, 20. Kovařík, 27. Bystřičan (vla.) ŽK: Richtár, Tkáč - Blejchař, Kovařík, Rubý. Rozhodčí: Ehrenberger - Vejtasa, Šimoník. Diváci: 112.

Frýdek-Místek: Gergela - Blejchař, Massaniec, Velner (K), Konečný, Martiník, Vlachovský (87. Kostka), Kovařík (90+3. Kohut), Hykel, Zupko (46. Nevřela), Rubý. Trenér: Pištěk.