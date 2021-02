Třiatřicetiletý Zapalač, jenž za Žižkov a Opavu odehrál 54 ligových zápasů, přišel do Frýdku-Místku na začátku sezony, kdy s ním přestali počítat v opavském kádru. Za Valcíře na podzim odehrál devět zápasů a dal v nich dvě branky.

Na jaře už ale Zapalač měl působit jinde. O zkušeného záložníka totiž projevil zájem polský Rybnik. „Situace je u nás taková, jaká je. Zatím nemáme žádné vyhlídky, kdy by se mohlo pokračovat. Pořád to jsou jen samé spekulace,“ uvedl sportovní ředitel Frýdku-Místku Daniel Černaj k tomu, co Zapalače přivedlo k myšlence změnit dres.

Zatímco budoucnost MSFL je nyní nejistá, v Polsku se hraje. Zapalač byl už jednou nohou v Rybniku, z jeho odchodu ale na poslední chvíli sešlo. „Nakonec jsme se s polskou stranou nedomluvili na financích,“ dodal Černaj.

Zůstane tak Zapalač ve Frýdku-Místku, nebo si bude hledat jiné angažmá? „Jeho přestup do Polska je zastavený. Uvidíme, co se bude dít dál," uzavřel Černaj.