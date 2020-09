„Bod z venku bereme. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale měli jsme více herních situací vyřešit do gólu,“ řekl Žižka. Hosté se díky brance Dziuby dostali do vedení, Uherský Brod ale po návratu z kabin během pár minut otočil skóre na svou stranu. „Deset minut jsme nesmyslně nehráli a soupeř naše individuální chyby trestal,“ dodal Žižka.

Definitivní podobu výsledku dal v 89. minutě hostující Teplý, k němuž se odrazil míč po rohovém kopu. „Na konci jsme bojovali aspoň o bod, takže jsme rádi, že ho máme,“ uvedl Žižka, jenž na trenérské lavičce Frýdku-Místku v průběhu týdne nahradil Michala Hubníka, který se stal druhým asistentem a zároveň se přesunul do vedení klubu.

Žižka je u týmu zatím krátce a o to byla jeho premiéra složitější. „Měli jsme dva dny, ale vědu z toho nedělám. Beru to tak, jak to je. Teď bude více času na to, abych tým poznal a abychom se připravili,“ uvedl. Příští zápas Valcíři sehrají v sobotu doma s Rosicemi.

ČSK Uherský Brod - MFK Frýdek-Místek 2:2 (0:1)

Branky: 50. Mančík, 56. Váňa - 24. Dziuba, 89. Teplý. Rozhodčí: Řezníček – Pochylý, Kulička. ŽK: Josefík, Váňa, Šmatelka, Kratochvíl - Varadi, Bárta. Diváci: 256.



Frýdek-Místek: Bárta – Varadi, Literák, Straňák, Dudek (73. Hladík) – Skwarczek, Dziuba (81. Bzirský) – Hykel (59. Fokaidis), Teplý, Zapalač - Žondra. Trenér: Žižka.