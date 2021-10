„Máme teď nějaký čas si poprvé v kabině sednout, vše si vyříkat a probrat s chladnou hlavou to, co týmu objektivně schází,“ uvedl pro klubový web nový kouč Valcířů Robert Pištěk, jenž ve funkci nahradil Karla Orla.

Blansko dalo už do přestávky tři góly a neohroženě kráčelo za vítězstvím. Ve druhé půli se hosté herně zvedli, dostali ale další dvě branky, sami skórovali jen jednou a prohráli 1:5.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.